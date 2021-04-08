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    Esenyurt’ta çocuğun ayağı tuvalet deliğine sıkıştı

    Tuvalet deliğine sıkışan 1.5 yaşındaki Muhammed, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 15:33
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    Esenyurt’ta çocuğun ayağı tuvalet deliğine sıkıştı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan bir buçuk yaşındaki Muhammed, ayağını tuvalet deliğine sıkıştırdı.

    Çocuğun ağlama seslerini duyan annesi ise durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ

    Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 5 dakikalık çalışma sonucunda küçük çocuğun ayağını, sıkıştığı yerden kurtardı. Küçük çocuk, kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    Muhammed'in komşusu, "Ayağı tuvaletin deliğine sıkıştı. Durumu iyi. Çocuk işte, yaramazlık yapmış." dedi.

    Esenyurt’ta çocuğun ayağı tuvalet deliğine sıkıştı VİDEO

    Esenyurt’ta çocuğun ayağı tuvalet deliğine sıkıştı #1

    Esenyurt’ta çocuğun ayağı tuvalet deliğine sıkıştı #2

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