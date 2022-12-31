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    Esenyurt'ta çocuklar silahla havaya ateş açtı

    İki küçük çocuk, boş bir arsada belinden çıkardıkları silahla oynarken görüntülendi. Çocuklardan biri silahı önce arkadaşına doğrulttu ardından havaya iki el ateş etti.
    • 31.12.2022 - 13:42
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    Esenyurt'ta çocuklar silahla havaya ateş açtı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çekilen görüntüler hayrete düşürdü.

    Boş bir arsada vakit geçiren iki küçük çocuğun ellerinde silah olduğu görüldü.

    Arkadaşının bacaklarına doğrulttu

    Çocuklardan biri, elindeki silahı önce arkadaşının bacaklarına doğrulttu.

    Akıllara durgunluk veren olay ise daha sonra gerçekleşti.

    Havaya ateş açtı

    Çocuklar, ilk etapta oyuncak olduğu düşünülen silahla havaya ateş açtı.

    O anlar, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    DHA'nın aktarımına göre; bir süre sonra çocuklar olay yerinden uzaklaşırken silahın kuru sıkı mı yoksa gerçek mi olduğu anlaşılamadı.

    Esenyurt'ta çocuklar silahla havaya ateş açtı VİDEO

    Esenyurt ta çocuklar silahla havaya ateş açtı #1

    Esenyurt ta çocuklar silahla havaya ateş açtı #2


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