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    Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı

    Çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla birlikte silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 2 kişi yaralanırken sokak adeta savaş alanına döndü.
    • 13.08.2022 - 02:12
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    Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, sokakta kavga etti.

     

    Daha sonrasında kavganın ailelere yansımasıyla birlikte 2 aile, karşı karşıya geldi.

    2 yaralı hastaneye kaldırıldı

    Ailelerden birinin silah kullandığı kavgada, diğer aileden 2 kişi yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

    Polis duruma biber gazı ile müdahale etti

    Yaralılar hastaneye sevk edilirken aileler ile polis arasında, arbede yaşandı. Polis, sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken öfkeli kalabalığa biber gazı sıkarak müdahale etti.

    DHA'nın haberine göre; yaşanan olaydan sonra sokak adeta savaş alanına döndü.

    "Geri çekilin"

    Sokakta alınan geniş güvenlik önlemleri cep telefonu kamerası tarafından  görüntülenirken görüntülerde, bir amirin polis memurlarına ''Taş atılıyor, dikkatli olun. Geri çekilin.'' dediği anlar da yansıdı.

    Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı #1

    Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı #2

    Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı #3

    Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı #4


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