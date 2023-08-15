Esenyurt'ta devrilen tır trafiği kilitledi TEM Otoyolunda ilerleyen konteyner yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken durma noktasına gelen trafik bir süre sonra normale döndü.

DHA

Esenyurt'ta trafik kilitlendi.

TEM Otoyolu, Bahçeşehir mevkii Edirne istikametinde ilerleyen M.M.A.'nın kullandığı 34 FKC 435 plakalı tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle tır ve üzerinde bulunan konteyner devrildi.

Şoför hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vinçle kaldırıldı

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Tır ve konteynerin vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.