Esenyurt'ta devrilen tır trafiği kilitledi

DHA
Esenyurt'ta trafik kilitlendi.
TEM Otoyolu, Bahçeşehir mevkii Edirne istikametinde ilerleyen M.M.A.'nın kullandığı 34 FKC 435 plakalı tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle tır ve üzerinde bulunan konteyner devrildi.
Şoför hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Vinçle kaldırıldı
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Tır ve konteynerin vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.