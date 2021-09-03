Euro
9.8654
0.15%
Dolar
8.3055
0.38%
Altın
484.59
0.63%
Borsa
1.479
0%
Bitcoin
407.499
-0.99%
EXEN Coin
24.65
-1.55%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Esenyurt’ta düğün sonrası silahlı kavga

    Düğünden sonra 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga, polislerin müdahalesi ile ayrıldı.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’ta düğün sonrası silahlı kavga

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç Mahallesi Çarşı Sokak üzerinde, 2 Eylül günü akşam saat 23.00 sıralarında, düğün yapan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine silahla ateş etti.

    KAMERAYA YANSIDI

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan olay, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Görüntülerde, patlayan silahlara rağmen olayı izlemek için kaldırımda bekleyen birçok vatandaş görüldü.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Tarafların yatıştırılmasıyla kavga sona erdi. Olayla ilgili inceleme başladı.

    Esenyurt’ta düğün sonrası silahlı kavga ViDEO

    Esenyurt’ta düğün sonrası silahlı kavga #1

    Esenyurt’ta düğün sonrası silahlı kavga #2

    Esenyurt’ta düğün sonrası silahlı kavga #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir