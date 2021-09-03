Düğünden sonra 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga, polislerin müdahalesi ile ayrıldı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç Mahallesi Çarşı Sokak üzerinde, 2 Eylül günü akşam saat 23.00 sıralarında, düğün yapan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine silahla ateş etti.

KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan olay, saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde, patlayan silahlara rağmen olayı izlemek için kaldırımda bekleyen birçok vatandaş görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tarafların yatıştırılmasıyla kavga sona erdi. Olayla ilgili inceleme başladı.

Esenyurt’ta düğün sonrası silahlı kavga ViDEO