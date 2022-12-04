Esenyurt'ta, elektriksiz kalan site sakinleri kayyum istedi

Elektrik borcu ödenmediği gerekçesiyle elektriksiz, susuz ve doğal gazsız kalan site sakinleri mağdur oldu. Asansör de kullanamayan site sakinleri, kayyum istedi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 30 katlı bir sitenin elektriği, 7 milyon liraya ulaşan ödenmeyen borçlardan dolayı BEDAŞ ekiplerince kesilirken site sakinler, su sisteminin de elektriğe bağlı olmasından dolayı susuz da kaldı.

Elektrik kesintisi nedeniyle doğalgazın da olmadığını belirten site sakinleri mağdur oldu.

Asansörün kullanılamamasından dolayı 30 katlı sitede evlerine gitmenin zorluklarından da bahseden site sakinleri, durumun düzelmesi için yönetime kayyum atanmasını istedi. Yaşanan mağduriyetten dolayı site sakinleri, güvenliklere ve yönetime tepki gösterdi.

İHA’nın haberine göre; tepkiler sonrasında güvenlikler ile site sakini arasında çıkan tartışmada bir site sakini darbedildi. Hastaneye giderek darp raporu alan site sakini güvenliklerden şikayetçi oldu.

“3 milyon TL elektrik borcu vardı ve ödemeyince 7 milyon oldu”

Her kış benzeri durumların yaşandığını belirten Özgün Korkmaz, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Yönetimin 3 milyon TL elektrik borcu vardı ve ödemeyince 7 milyon oldu. Durum böyle olunca ortak alanlardaki elektriğimiz kesildi. Elektriğe bağlı olduğu için suyumuz ve doğalgazımız da kesildi. Bize insanlar borcunu vermiyor dediler ama gerçek değil. Bu süreçte bizden 5 bin TL ek bütçe de istendi, onu da ödedik ama bir şey değişmedi. Geçen kış da aynı durum oldu, bu yıl da aynı şey oldu.”

Korkmaz, siteye kayyum atanmasını istedi.

“26 katı çıkarak evime giriyorum”

Asansörlerin çalışmaması nedeniyle mağduriyet yaşayan bir site sakini ise, “Ben sağlıkçıyım, evden 1 saat önce çıkmak durumunda kalıyorum. Akşam da yorgun şekilde eve geldiğimde 26 katı çıkarak evime giriyorum. Her beş katta 15 dakika durarak nefesimi topluyorum. Ben hiç değilse sağlıklıyım, ama bazı insanlar yaşlı veya hasta onlar dışarı çıkamıyor.” dedi.