Esenyurt'ta eşini öldüren itfaiye erine müebbet hapis istemi

Tartıştığı eşi Melike Can'ı boğarak öldüren itfaiye eri Sebahattin Can, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz eylül ayında itfaiye eri Sebahattin Can, aralarında anlaşmazlık yüzünden çıkan kavgada eşi Melike Can'ı boğazını sıkarak öldürmüştü.

Tutuklu sanık Sebahattin Can'ın, bugün ilk duruşması yapıldı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada, taraf avukatları ve maktul Melike Can'ın ailesi de hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Sebahattin Can, 2015 yılında evlendiğini ve iyi giden bir evlilikleri olduğunu ancak eşi trafik kazası geçirdikten sonra psikolojik olarak etkilendiğini ileri sürdü.

"Telefonundan benimle olan resimlerini kaldırdı"

Sanık Sebahattin Can savunmasında, "Eşim bir arkadaşıyla TikTok hesabı açtı. Telefonunun ekranından benim resimlerimi kaldırdı. Eşime İstanbul'dan gitmeyi teklif ettim. Trabzon'a gitmek için para lazım oldu. Kendisinden para istediğimde, kartlarının bloke olduğunu söyledi." dedi.

"Boğazını sıktıktan sonra kalp masajı yaptım"

Olay günü eşinde bir anormallik olduğunu ileri süren Sebahattin Can, "Zorla meze yedirmeye çalıştı. Sonra da 'ablan ölecek' dedi. Saçmaladığını söylediğimde, 'yok bir şey' dedi. Birileriyle mesajlaşıyordu ve hakkımda küfrediyordu. Telefonu almaya çalıştığım sırada boğuşmaya başladık, Melike'nin boğazını sıktım, hareketsiz kalınca kalp masajı yaptım. Polisi aradım. Daha sonra salonun camını açıp 'Eşim fenalaştı 112'yi arayın' dedim. Polis geldiğinde ben evdeydim." diye konuştu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Görüşünü açıklayan savcı, maktul Melike Can ile sanık eşi arasında bir süredir anlaşmazlık olduğunu, olay günü de yaşanan tartışma sonrası sanığın maktulün boğazını sıkıp, boğarak öldürdüğünü belirtti. Savcı, Sebahattin Can hakkında, 'Eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebinde bulundu.

DHA'nın haberine göre, savcının görüşünü açıklaması sonrası sanık Sebahattin Can, "Pişmanım, Ben çocuklarıma üzülüyorum." dedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



