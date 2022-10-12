Kiracı Gönül Çeper ve ev sahibi arasında yaşanan kira anlaşmazlığında ev sahibi, evin elektrik sayacını söktü. Kiracı Çeper, 12 gündür elektriksiz yaşıyor.

Türkiye'de artan kiralar sonrasında ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar her geçen gün artıyor.

Ev sahibi kiracı arasında yaşanan gerginliğe bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Esenyurt ilçesinde yaşayan Gönül Çeper ve ev sahibi arasında 29 Eylül'de kira anlaşmazlığı başladı.

Çeper, geçtiğimiz yıl bin lira olan kirasına ev sahibinin isteği üzerine 2 bin 500 lira zam yaptığını ancak yüzde 150 zam yapmasına rağmen kabul görmediğini ifade etti.

Ev sahibi elektirik sayacını söktü

Bunun üzerine ev sahibinin, 29 Eylül'de dairenin elektrik sayacını söktüğünü ileri sürdü.

Esenyurt'ta ev sahibiyle kiracı arasında kira anlaşmazlığı VİDEO

Kiracı 12 gündür elektiriksiz yaşıyor

Elektrik sayacı söküldüğü için 12 gündür elektriksiz kaldıklarını söyleyen Çeper, 2 engelli çocuğuyla yalnız yaşadığını, temel ihtiyaçlarını dahi gideremediklerini belirtti.

Ev sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlık devam ediyor

Ev sahibi Sıddık Yılmaz'ın elektrik saatini oğlunun aldığını, kendisinin haberi olmadığını ifade etmesine sinirlenen kiracı Çeper ve Yılmaz arasında sözlü atışma yaşandı.

Kiracı Çeper, elektrik saatinin söküldüğünden haberdar olduğunu söylerken ev sahibi Yılmaz, oğlunun iki ay kira almadığını, iki ay da kira ödemeden oturmalarını sonra da evi boşaltmalarını istediğini ileri sürerek, elektrik saatinin alındığından ise haberdar olmadığını ifade etti.

"Ev sahiplerinin baskısı altında yaşıyorum"

Ev bulmanın çok zor olduğunu dile getiren Gönül Çeper, "Bu daireye geçen yıl taşındım. Bahçe katı ve 1+1 daireyi bin TL'ye kiraladım. Bu yıl 3 bin 500 TL istediler, ben de 2 bin 500 TL yaptım. Kabul etmediler, çıkmamızı istediler, tehdit ettiler. Eşim yok, çalışan kimsem yok. Arada bir ev temizliğine gidiyorum ama yetmiyor. 2 oğlum var rahatsız. Kiralık ev tutacak gücüm yok. Evler 5-6 bin TL. Taşınacak gücüm yok, durumum iyi değil. Ev sahiplerinin baskısı altında yaşıyorum. 12 gündür evimizin elektriği yok. Her gün baskı yapıyorlar. Ev sahibi ve oğlu gidip geliyor. İftira atıyorlar, küfrediyorlar. Sizi yaşatmayız, evden çıkacaksınız diyorlar. Ben kış ayında nereye taşınayım? Eşyam bile yok doğru düzgün. Bilmiyorum ne yapacağım, nereye gideceğimi." diye konuştu.

"Kaç gündür temizliğimizi yapamıyoruz"

İHA'nın haberine göre, Gönül Çeper'in oğlu Güray Çeper ise, "Elektrikleri kesti ev sahibi. Kaç gündür temizliğimizi yapamıyoruz. Baskı yapıyorlar sürekli." dedi.