Esenyurt'ta evden aldıkları anahtarla otomobil çaldılar

Kapısını zorlayarak girdikleri evden para ve çanta çalan iki hırsız, çantadaki anahtarla apartmanın önünde duran otomobili çalıp kaçtı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi'nde dolaşan iki hırsız, bir apartmana girerek daire kapılarını tek tek zorlamaya başladı.

Son olarak giriş kattaki daireyi hedef alan hırsızlar, ev sakinlerinin uyuduğu esnada içeri girerek para ve el çantası aldı.

ÇANTADAKİ ANAHTARLA OTOMOBİL ÇALDILAR

Şüpheliler daha sonra çantanın içinden çıkan anahtarla kapı önünde park halinde duran otomobili çalıp, ortadan kayboldu. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay sırasında işte olan Burhan Karakurt ise hırsızlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili konuşan Karakurt, "İki hırsız evime girip pantolonumdaki paraları, çantamı, arabamın anahtarını aldıktan sonra arabamı çalıp gidiyor. Yetkililerden hırsızların bulunmasını rica ediyorum. Apartmanda birkaç kapıyı zorluyorlar, onlara giremeyince en son benim kapımı zorlayıp açıyorlar." dedi.

Esenyurt'ta evden aldıkları anahtarla otomobili çaldılar