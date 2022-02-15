Euro
15.43
0.43%
Dolar
13.59
-0.01%
Altın
811.56
-0.78%
Borsa
2044
2.12%
Bitcoin
598.886
4.25%
BTXN Coin
37.52
10.02%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Esenyurt'ta evden aldıkları anahtarla otomobil çaldılar

    Kapısını zorlayarak girdikleri evden para ve çanta çalan iki hırsız, çantadaki anahtarla apartmanın önünde duran otomobili çalıp kaçtı.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta evden aldıkları anahtarla otomobil çaldılar

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi'nde dolaşan iki hırsız, bir apartmana girerek daire kapılarını tek tek zorlamaya başladı.

    Son olarak giriş kattaki daireyi hedef alan hırsızlar, ev sakinlerinin uyuduğu esnada içeri girerek para ve el çantası aldı.

    ÇANTADAKİ ANAHTARLA OTOMOBİL ÇALDILAR

    Şüpheliler daha sonra çantanın içinden çıkan anahtarla kapı önünde park halinde duran otomobili çalıp, ortadan kayboldu. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Olay sırasında işte olan Burhan Karakurt ise hırsızlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili konuşan Karakurt, "İki hırsız evime girip pantolonumdaki paraları, çantamı, arabamın anahtarını aldıktan sonra arabamı çalıp gidiyor. Yetkililerden hırsızların bulunmasını rica ediyorum. Apartmanda birkaç kapıyı zorluyorlar, onlara giremeyince en son benim kapımı zorlayıp açıyorlar." dedi.

    Esenyurt'ta evden aldıkları anahtarla otomobili çaldılar

    Esenyurt ta evden aldıkları anahtarla otomobil çaldılar #1

    Esenyurt ta evden aldıkları anahtarla otomobil çaldılar #2


    İlginizi Çekebilir

    Kaçak kazı yapan 11 şüpheliye suçüstü
    3. Sayfa

    Kaçak kazı yapan 11 şüpheliye suçüstü

    Hazine dolar cinsi sukuk ihracı için yetki verdi
    Ekonomi

    Hazine dolar cinsi sukuk ihracı için yetki verdi

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir