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Esenyurt’ta evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

Esenyurt’ta evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

4 katlı bir binada bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Yangının fark edilmesi ile dışarı çıkan aile, gözyaşları içinde evlerinin yanışını izledi.