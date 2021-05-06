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- Esenyurt’ta evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler
Esenyurt’ta evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler
4 katlı bir binada bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Yangının fark edilmesi ile dışarı çıkan aile, gözyaşları içinde evlerinin yanışını izledi.
- İHA
- 06.05.2021 - 12:09
- Güncelleme : 06.05.2021 - 12:27
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Yunus Emre Mahallesi Ceylan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Yangının fark edilmesi üzerine ev sahipleri kendilerini dışarı attı.
Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü, dumanlar binanın üst katlarını sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
KOMŞULAR TESELLİ ETTİ
Ekipler, yangına itfaiye merdiveni ile müdahale ederken, daire sakinleri gözyaşları içinde evlerinin yanışını izledi.
Ağlayan vatandaşları komşuları teselli etti.
Görgü tanığı bir vatandaş, yangında mahsur kalanın olmadığını ifade ederek, “Elektrik kontağı diyorlar ama bilmiyorum.” dedi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.