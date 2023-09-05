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Esenyurt'ta evli adamın akrabasına attığı mesaj mahalleyi ayağa kaldırdı Abone Olun

Esenyurt'ta evli adamın akrabasına attığı mesaj mahalleyi ayağa kaldırdı Evli şahıs, akrabası olan kıza mesaj atıca aileler birbirine girdi. Genç kızın ailesi, ellerindeki sopalarla sokağı basarak hararetli anlara neden oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Esenyurt'ta ortalık karıştı. Dün öğle saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre evli şahıs, sosyal medya üzerinden akrabası olan bir kıza mesaj yolladı. Sopalar havada uçuştu Daha sonra durumu öğrenen aile bireyleri ile adam arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Kadının diğer akrabaları ise ellerinde sopalarla sokağa geldi. Giderek kalabalıklaşan sokağa çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. O anlar kamerada Ekipler, taraflara müdahale ederek dağıttı. Yaşanan kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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