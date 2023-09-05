İHA
İstanbul Esenyurt'ta ortalık karıştı.
Dün öğle saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre evli şahıs, sosyal medya üzerinden akrabası olan bir kıza mesaj yolladı.
Sopalar havada uçuştu
Daha sonra durumu öğrenen aile bireyleri ile adam arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı.
Kadının diğer akrabaları ise ellerinde sopalarla sokağa geldi. Giderek kalabalıklaşan sokağa çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.
O anlar kamerada
Ekipler, taraflara müdahale ederek dağıttı. Yaşanan kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.