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- Esenyurt’ta fare gibi duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar
Esenyurt’ta fare gibi duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar
- DHA
- 02.02.2022 - 09:18
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi’nde gözüne kestirdikleri bir telefoncuya gelen yabancı uyruklu Sameh H. ve Ayoup C. isimli iki hırsız, duvarı delerek içeri girdi.
Kısa sürede 11 adet dokunmatik telefon, 5 adet tuşlu telefon ve iki adet kulaklık çalan şahıslar, girdikleri delikten çıkarak kayıplara karıştı.
O ANLAR KAMERADA
Dükkan sahibi yaşanan hırsızlığın farkına varınca durumu hemen polise haber verdi.
Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
TAKSİYLE GELDİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Olay yerine gelen ekipler 6 kilometre çapınca bir alanda güvenlik kamera çalışması başlatarak şahısların hırsızlık sonrasında ticari taksiye ile Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir siteye geldiğini tespit etti.
BASKINLA YAKALANDILAR
Şahısların ikamet ettiği adrese baskın yapan polis ekipleri, Sameh H. ve Ayoup C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanan hırsızlar cezaevine gönderildi.