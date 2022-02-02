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    Esenyurt’ta fare gibi duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar

    Bir telefoncunun duvarını delerek içeri giren hırsızlar, değeri binlerce lirayı bulan ürün çaldı. Olay sonrasında hırsızlar kaçmaya çalışsa da polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 09:18
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    Esenyurt’ta fare gibi duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi’nde gözüne kestirdikleri bir telefoncuya gelen yabancı uyruklu Sameh H. ve Ayoup C. isimli iki hırsız, duvarı delerek içeri girdi.

    Kısa sürede 11 adet dokunmatik telefon, 5 adet tuşlu telefon ve iki adet kulaklık çalan şahıslar, girdikleri delikten çıkarak kayıplara karıştı.

    O ANLAR KAMERADA

    Dükkan sahibi yaşanan hırsızlığın farkına varınca durumu hemen polise haber verdi.

    Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    TAKSİYLE GELDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

    Olay yerine gelen ekipler 6 kilometre çapınca bir alanda güvenlik kamera çalışması başlatarak şahısların hırsızlık sonrasında ticari taksiye ile Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir siteye geldiğini tespit etti.

    BASKINLA YAKALANDILAR

    Şahısların ikamet ettiği adrese baskın yapan polis ekipleri, Sameh H. ve Ayoup C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Esenyurt’ta fare gibi duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar #1

    TUTUKLANDILAR

    Karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanan hırsızlar cezaevine gönderildi.

    Esenyurt’ta fare gibi duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar #2


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