Bir anda başlayan fırtınayla birlikte onlarca kişi cadde ortasında zor anlar yaşarken, çatıdan kopan parçalar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul, sabah saatlerinden bu yana lodos etkisindeki fırtınaya teslim oldu.

Kentin birçok noktasında vatandaşlar zor anlar yaşarken, Esenyurt'tan da savaş alanını aratmayacak manzaralar geldi.

Çatı ve dükkan tabelalarının caddeye savrulduğu ilçede, bir vatandaş evinden cep telefonuyla fırtına anlarını kaydetti.

ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR HAVADA SAVRULDU

Çatıdan kopan büyük parçalar rüzgarın etkisiyle havada savrulurken, felaketin boyutu da gözler önüne serildi. Fırtınada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Esenyurt'ta fırtınayla kopan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi VİDEO



KAÇARKEN DÜŞTÜLER

Diğer yandan sokağı da etkisi altına alan fırtınadan kaçmaya çalışanlar rüzgarın da etkisiyle yere düştü. Bazı kişilerin hafif yaralandığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.





















