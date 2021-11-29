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    Esenyurt'ta fırtınayla kopan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi

    Bir anda başlayan fırtınayla birlikte onlarca kişi cadde ortasında zor anlar yaşarken, çatıdan kopan parçalar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:34
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    Esenyurt'ta fırtınayla kopan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi

    İstanbul, sabah saatlerinden bu yana lodos etkisindeki fırtınaya teslim oldu.

    Kentin birçok noktasında vatandaşlar zor anlar yaşarken, Esenyurt'tan da savaş alanını aratmayacak manzaralar geldi.

    Çatı ve dükkan tabelalarının caddeye savrulduğu ilçede, bir vatandaş evinden cep telefonuyla fırtına anlarını kaydetti.

    ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR HAVADA SAVRULDU

    Çatıdan kopan büyük parçalar rüzgarın etkisiyle havada savrulurken, felaketin boyutu da gözler önüne serildi. Fırtınada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Esenyurt'ta fırtınayla kopan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi VİDEO

    KAÇARKEN DÜŞTÜLER

    Diğer yandan sokağı da etkisi altına alan fırtınadan kaçmaya çalışanlar rüzgarın da etkisiyle yere düştü. Bazı kişilerin hafif yaralandığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt ta fırtınayla kopan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi #1

    Esenyurt ta fırtınayla kopan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi #2

    Esenyurt ta fırtınayla kopan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi #3

    Esenyurt ta fırtınayla kopan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi #4

    Esenyurt ta fırtınayla kopan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi #5

    Esenyurt ta fırtınayla kopan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi #6

    Esenyurt ta fırtınayla kopan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi #7

    Esenyurt ta fırtınayla kopan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi #8

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