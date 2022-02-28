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    Esenyurt’ta freni tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı

    Freni tutmayan metrobüs, hemen önündeki bir başka metrobüse çarptı. Kazada aracın ön kısmında maddi hasar oluşurken, içerisinde bulunan 7 yolcu ise hafif şekilde yaralandı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 16:09
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    Esenyurt’ta freni tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Haramidere Sanayi durağından hareket eden bir metrobüs, freni tutmayınca önünde bulunan başka bir metrobüse çarptı.

    14.30 sıralarında meydana gelen kazada aracın ön kısmında maddi hasar oluştu.

    7 KİŞİ YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yapılan inceleme sonrasında kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    KISA SÜRELİ TRAFİK

    Durakta kısa süreli metrobüs trafiği yaşandı.

    Esenyurt’ta freni tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı #1

    Esenyurt’ta freni tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı #2

    Esenyurt’ta freni tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı #3

    Esenyurt’ta freni tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı #4

    Esenyurt’ta freni tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı #5


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