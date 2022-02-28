Esenyurt’ta freni tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı

Freni tutmayan metrobüs, hemen önündeki bir başka metrobüse çarptı. Kazada aracın ön kısmında maddi hasar oluşurken, içerisinde bulunan 7 yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Haramidere Sanayi durağından hareket eden bir metrobüs, freni tutmayınca önünde bulunan başka bir metrobüse çarptı.

14.30 sıralarında meydana gelen kazada aracın ön kısmında maddi hasar oluştu.

7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan inceleme sonrasında kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KISA SÜRELİ TRAFİK

Durakta kısa süreli metrobüs trafiği yaşandı.