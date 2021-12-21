Esenyurt'ta gasbedilen yaşlı kadın metrelerce sürüklendi

Bağlarçeşme Mahallesi'nde bir şahıs, ATM'den para çeken kanser hastası yaşlı kadının çantasına asıldı. Yaşlı kadını metrelerce yerde sürükleyen gaspçı olay yerinden kaçtı.

Esenyurt'un Bağlarçeşme Mahallesi'nde, Zinnet A. isimli kanser hastası yaşlı kadın, ATM'den para çekip evine doğru yöneldi.

Bu esnada yaşlı kadın, kendisini ATM'den beri takip eden şahsın saldırısına uğradı.

Bir ara sokakta çevrede kimsenin olmadığından emin olan gaspçı, arkasından gelerek kadının çantasını almaya çalıştı.

YAŞLI KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yaşlı kadın, çantasını vermek istememesi üzerine gaspçı tarafından metrelerce sürüklendi.

Olay sonrasında çantayı çalan şahıs kayıplara karışırken, gasp edilen kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"BU CİVARDA BENZER OLAYLAR FAZLACA OLUYOR"

Yaşanan gasp anlarını anlatan mahalle sakini Erol Cöder, ‘’Yaşlı ve hasta bir kadın ATM’den para çekmiş evine doğru giderken gasp edilmiş. Herhalde gaspçı kadını ATM’den beri takip ediyormuş. Ara sokağa geldiğinde ise etrafta kimsenin olmamasından faydalanan gaspçı kadının çantasını çalmak istemiş. Kadın direnince metrelerce yerde sürüklemiş ve çantasını alarak kaçmış. Bu civarda buna benzer olaylar fazlaca oluyor. Geçen gün ben oğlumu bakkala gönderdim ve eline 100 TL verip bir şeyler almasını söyledim. Çocuk bakkala giderken elinden parayı çalmışlar. Tabi biz çok fazla üzerinde durmadık. Yetkililerden özellikle akşam saatlerinde mahallemizdeki güvenlik önlemlerinin artmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.