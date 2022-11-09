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    Esenyurt'ta genç grubun satırlı kavgası

    Bağlarçeşme Mahallesi'nde kimliği belirsiz grup, tantuni restoranına satırla saldırıp ortalığı savaş alanına çevirerek gözden uzaklaştı.
    • 09.11.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 10:34
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    Esenyurt'ta genç grubun satırlı kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz pazartesi akşam saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar, girdikleri tantuni restoranını savaş alanına çevirdi.

    Cadde üzerindeki bir tantuni restoranında, bir grup genç arasında nedeni bilinmeyen tartışma çıktı.

    Saldırganlar camları indirdi

    Nabızların yükseldiği tartışmada bir kişi, dükkanın önündeki sehpayı alıp iş yeri tezgahının camını kırdı.

    Gözü dönen genç grup, kaldırımdaki tabureleri alarak restoran önünde park halindeki motosikletlere vurmaya başladı.

    Genç grup kayıplara karıştı

    Şahıslardan birinin elindeki satırla motosiklete vurduğu görülürken olay sonrası şüpheliler kayıplara karıştı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Yaşanan o anlar çevredeki cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

    Esenyurt'ta genç grubun satırlı kavgası VİDEO

    Esenyurt ta genç grubun satırlı kavgası #1


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