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- Esenyurt'ta genç kadının şüpheli ölümü
Esenyurt'ta genç kadının şüpheli ölümü
- 11.05.2022 - 15:21
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Barış Mahallesi’nde bir sitede yaşayan 52 yaşındaki kadın evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre; iki çocuk annesi Ayla Kartal, 14 katlı binanın altıncı katındaki evlerinin balkonundan yere düşerek ağır yaralandı.Kartal, düştüğü yerde hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirdi
Ayla Kartal’ın yerde yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Kartal’ın öldüğünün belirlenmesi üzerine olay yerine gelen savcının incelenmesinin ardından cenaze morga kaldırıldı.
"Ölmüştü, düşmesini görmedik"
Polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Ayla Kartal’ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay hakkında röportaj veren bir vatandaş, "Kadını yerde yatarken gördük ve sağlık ekiplerine haber verdik, ölmüştü. Düşmesini görmedik." dedi.