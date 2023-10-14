Esenyurt'ta genç kızı taciz etti, mahalleliden dayak yedi Yabancı uyruklu bir şahsın genç kızı taciz ettiği iddiası üzerine mahalleli sokağa gelerek şüpheliyi darp etti. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Esenyurt'da akılalmaz bir olay yaşandı. İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıs yaşadığı sokakta oturan bir kızı taciz etmeye başladı. Taciz şüphelisini korumaya çalıştı Olayı öğrenen kızın yakınları ise şahsın yanına giderek tartışmaya başladı. Şahsı dövmeye başlayan adamlara, şüphelinin akrabası olduğu iddia edilen bir kişi eline sopa alarak engel olmaya çalıştı. Gözaltına alındı Şahıs bir süre sonra linç edilmemek için evin içine girerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evden çıkarılan şahıs, ekip aracına bindirilerek karakola götürülmek üzere gözaltına alındı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)