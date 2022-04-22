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    Esenyurt'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

    Geri dönüşüm ve atık toplama alanında yangın çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ölen ya da yaralananın olmaması faciayı önledi.
    • 22.04.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 08:42
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    Esenyurt'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi 2011 Sokak’ta bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında saat 06.30 sıralarında yangın yaşandı.

    Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

    Yangın söndürüldü

    İHA'nın haberine göre; Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında depo olarak kullanılan bir alan çöktü.

    Ölen ya da yaralanan olmadı

    Çöken alanda kimsenin olmaması can kaybının ve yaralanmanın önüne geçti. Geri dönüşüm işinde çalışan işçiler ise yangını çaresizce izlediler. Yangın çıkan alan ise kullanılmaz hale geldi.

    Esenyurt'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın VİDEO

    Esenyurt ta geri dönüşüm fabrikasında yangın #1

    Esenyurt ta geri dönüşüm fabrikasında yangın #2


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