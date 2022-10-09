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    Esenyurt'ta göçmen kaçakçıları ve yabancı uyruklu şahısların bıçaklı kavgası

    Göçmen kaçakçıları ile minibüsle getirdikleri yabancı uyruklu şahıslar arasında bıçaklı kavga çıktı. Sokak ortasında yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı.
    • 09.10.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 12:06
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    Esenyurt'ta göçmen kaçakçıları ve yabancı uyruklu şahısların bıçaklı kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün sabah 04.00 saatlerinde göçmen kaçakçılığı yapan bir grup şahıs, yabancı uyruklu kişileri Üçevler Mahallesi’ne bıraktı.

    Göçmenler ile şüpheliler arasında, bilnmeyen bir anlaşmazlıktan dolayı tartışmaya çıktı.

    Nabızların bir anda yükseldiği kavgada şüpheliler, kaçak göçmenleri bıçakladı.

    3 kişi yaralandı

    Şahıslar aceleyle minibüslerine binerek kaçarken, kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

    Şüpheliler yaralandı

    Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kaçan şüpheliler ise Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı.

    Esenyurt'ta göçmen kaçakçıları ve yabancı uyruklu şahısların bıçaklı kavgası VİDEO

    "Olayın ne olduğunu bilmiyoruz"

    Olaya ilişkin konuşan bir vatandaş, "Saat 04.00 sıralarında iki araç buraya geldi. Şahısları tanımıyorum. Burada yabancı uyruklularla tartıştılar ve kavga ettiler. 3 kişiyi bıçakladılar. Daha sonra arabaya binerek gittiler. Polisler ve ambulans ekipleri geldi. Olayın ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.

    "Birbirlerine girdiler ve birbirlerini bıçakladılar"

    Bir mahalle sakini de, "Şahısların aralarında ne olduğunu bilmiyorum. Birbirlerine girdiler ve birbirlerini bıçakladılar. Yabancı uyruklularmış. Polis ekipleri geldi. Kişiler kaçmış." ifadelerini kullandı.

    O anlar kameralara yansıdı

    İHA'nın haberine göre, yaşanan kavga anı çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt ta göçmen kaçakçıları ve yabancı uyruklu şahısların bıçaklı kavgası #1


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