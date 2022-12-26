Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, saat 15.30 sıralarında, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir siteye operasyon düzenledi.

8 kişiye gözaltı

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliler F.T, T.E.D, S.T, Ş.K, M.İ, M.G, F.E. ve R.K., yakalanarak gözaltına alındı.

6 kişi tutuklandı

DHA'nın haberine göre; şüphelilerden F.T. ve T.E.D. isimli kişiler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. S.T, Ş.K, M.İ, M.G, F.E. ve R.K. isimli 6 kişi, "göçmen kaçakçılığı" suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta göçmen kaçakçılarına operasyon düzenlendi VİDEO