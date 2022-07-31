Esenyurt'ta, haraç çetesi şüphelilerine operasyon

İş yerlerinden haraç aldıkları iddia edilen şahıslar, 62 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle tespit edildi. Şüphelilerin evinden, bir çanta dolusu mühimmat çıktı.

Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, iş yerlerinden haraç almaya çalıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

62 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

Şüphelilerin 6 silahlı olaya karıştığı, çete üyelerinin para vermeyi reddeden işletmeleri sürekli rahatsız ettiği, son olarak ise para alamadıkları bir döner dükkanına gündüz müşteriler içerideyken silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi.

Evde saklanırken yakalandılar

Kimlikleri ve ikamet adresleri belli olan şüphelilerin saklandıkları evde bir çanta dolusu mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler Resul Ö. ile Eren A. saklandıkları evde yakalandı.

Ele geçirilenler

Evlerinde yapılan aramada, 2 silah, çok sayıda mermi, hücum yelekleri, kar maskeleri ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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