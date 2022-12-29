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    Esenyurt’ta hırsız, araç sahibine yakalandı

    Park halindeki aracın aküsünü çalmaya çalışan hırsız, araç sahibine yakalandı. Dayak yiyen hırsız, polise teslim edildi.
    • 29.12.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 10:16
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    Esenyurt’ta hırsız, araç sahibine yakalandı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde dün akşam park halindeki bir aracın aküsünü çalmaya çalışan hırsız, araç sahibi tarafından fark edildi.

    Araç sahibi, aküyü bırakıp kaçmaya çalışan hırsızı yakaladıktan sonra boynundan tuttu ve gitmesini engelledi.

    Yüzüne tekme attı

    Hırsız, “Parasını vereyim ağabey” diyerek ikna etmeye çalışsa da sinirli adam, şahsın yüzüne tekme attı.

    İHA’nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken; akü hırsızı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Esenyurt’ta hırsız, araç sahibine yakalandı ViDEO

    Esenyurt’ta hırsız, araç sahibine yakalandı #1


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