- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt’ta hırsız öğretmen kamerada
Esenyurt’ta hırsız öğretmen kamerada
- İHA
- 14.12.2021 - 10:51
- Güncelleme : 14.12.2021 - 11:12
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kişi, kıyafet alma bahanesi ile bir mağazaya girdi.
Kıyafetleri inceleyen şahıs, bu sırada kasada duran çalışandan yardım istedi.
ŞARJDAKİ TELEFONU ÇALAMADI
Kadının, kıyafetleri gösterdiği anda hırsız, tezgahın üzerinde bulunan iki cep telefonundan birini almaya çalıştı.
Şarjda bulunan cep telefonunu alamayan hırsız, diğer telefonu çaldı.
TELEFONCUYA SATTI
Daha sonra mağazadan ayrılan hırsız, 7 dükkan ötedeki telefoncuya geldi.
Elindeki telefonunun kızına ait olduğunu söyleyen hırsız, 2 bin TL’ye telefonu sattı.
Esenyurt'ta öğretmen, genç kızın telefonunu çaldı VİDEO
GENÇ KIZ AĞLAYINCA DURUM ORTAYA ÇIKTI
Telefoncu, satış işlemi gerçekleşirken prosedür gereği hırsızın kimlik fotokopisini aldı.
Akşam dükkanı kapatacağı esnada genç bir kızın iş yeri önünde ağladığı fark eden esnaf, neden ağladığını sorunca telefonunun çalındığı öğrendi.
TELEFONU İADE ETTİ
Telefonun renk ve modelini soran esnaf, saatler önce kendisine satılan telefonun kıza ait olduğunu anladı.
Telefonu sahibine iade eden esnaf, karakola giderek şikayette bulundu.
HIRSIZ ÖĞRETMEN ÇIKTI
Esnaf, karakoldaki işlemler sırasında ise hırsızın öğretmen olduğunu öğrenince şoke oldu.
Şahıstan şikayetçi olan telefoncu, hırsızın bir an önce yakalanmasını istedi.
SON GÜNLERDE ÇALIŞTIĞI OKULA GİTMEDİ
Polis ekipleri, hırsız öğretmenin yakalanması için çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalarda rapor alan öğretmenin, son günlerde okula gitmediği ve adresinde bulunmadığı öğrenildi.
Hırsızın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.