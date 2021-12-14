Esenyurt’ta hırsız öğretmen kamerada

Sınıf öğretmeni olduğu iddia edilen şüpheli, girdiği mağazada genç kızın cep telefonunu saniyeler içerisinde çalarak, telefoncuya sattı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kişi, kıyafet alma bahanesi ile bir mağazaya girdi.

Kıyafetleri inceleyen şahıs, bu sırada kasada duran çalışandan yardım istedi.

ŞARJDAKİ TELEFONU ÇALAMADI

Kadının, kıyafetleri gösterdiği anda hırsız, tezgahın üzerinde bulunan iki cep telefonundan birini almaya çalıştı.

Şarjda bulunan cep telefonunu alamayan hırsız, diğer telefonu çaldı.

TELEFONCUYA SATTI

Daha sonra mağazadan ayrılan hırsız, 7 dükkan ötedeki telefoncuya geldi.

Elindeki telefonunun kızına ait olduğunu söyleyen hırsız, 2 bin TL’ye telefonu sattı.

Esenyurt'ta öğretmen, genç kızın telefonunu çaldı VİDEO

GENÇ KIZ AĞLAYINCA DURUM ORTAYA ÇIKTI

Telefoncu, satış işlemi gerçekleşirken prosedür gereği hırsızın kimlik fotokopisini aldı.

Akşam dükkanı kapatacağı esnada genç bir kızın iş yeri önünde ağladığı fark eden esnaf, neden ağladığını sorunca telefonunun çalındığı öğrendi.

TELEFONU İADE ETTİ

Telefonun renk ve modelini soran esnaf, saatler önce kendisine satılan telefonun kıza ait olduğunu anladı.

Telefonu sahibine iade eden esnaf, karakola giderek şikayette bulundu.

HIRSIZ ÖĞRETMEN ÇIKTI

Esnaf, karakoldaki işlemler sırasında ise hırsızın öğretmen olduğunu öğrenince şoke oldu.

Şahıstan şikayetçi olan telefoncu, hırsızın bir an önce yakalanmasını istedi.

SON GÜNLERDE ÇALIŞTIĞI OKULA GİTMEDİ

Polis ekipleri, hırsız öğretmenin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalarda rapor alan öğretmenin, son günlerde okula gitmediği ve adresinde bulunmadığı öğrenildi.

Hırsızın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.