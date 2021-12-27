Euro
12.7842
2.77%
Dolar
11.1713
1.64%
Altın
649.9490
1.82%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
588.675
0.40%
BTXN Coin
37.73
0.21%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Esenyurt’ta hırsızı havada kaptılar

    Lüks sitenin marketinden hırsızlık yapıp kaçmak isteyen şüpheli, market çalışanları ve güvenlik görevlileri tarafından bariyerlerden zıplarken havada yakalandı. O anlara kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 08:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’ta hırsızı havada kaptılar

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan lüks site içerisindeki marketten hırsızlık yapan genç, sitenin çıkışına doğru ilerlemeye başladı.

    Tavırlarından dikkat çeken şüpheli, durdurularak üstü aranmak istendi.

    BARİYERLERDEN ATLARKEN YAKALANDI

    Ancak bu sırada çaldığı ürünleri yere boşaltan şüpheli, bir anda kapıya doğru koştu.

    Hızla site çıkışına ilerleyen genç bariyerlerin üstünden atladığı esnada market çalışanları ve sitenin güvenlikleri tarafından yakalandı.

    Esenyurt’ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler yakaladı VİDEO

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Dün akşam saat 18.00’da sıralarında meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

    Öte yandan genç hırsız, sitenin güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi.

    Esenyurt’ta hırsızı havada kaptılar #1

    Esenyurt’ta hırsızı havada kaptılar #2

    Esenyurt’ta hırsızı havada kaptılar #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir