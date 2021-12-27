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Esenyurt’ta hırsızı havada kaptılar
Lüks sitenin marketinden hırsızlık yapıp kaçmak isteyen şüpheli, market çalışanları ve güvenlik görevlileri tarafından bariyerlerden zıplarken havada yakalandı. O anlara kameraya yansıdı.
- İHA
- 27.12.2021 - 08:41
- Güncelleme : 27.12.2021 - 08:47
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan lüks site içerisindeki marketten hırsızlık yapan genç, sitenin çıkışına doğru ilerlemeye başladı.
Tavırlarından dikkat çeken şüpheli, durdurularak üstü aranmak istendi.
BARİYERLERDEN ATLARKEN YAKALANDI
Ancak bu sırada çaldığı ürünleri yere boşaltan şüpheli, bir anda kapıya doğru koştu.
Hızla site çıkışına ilerleyen genç bariyerlerin üstünden atladığı esnada market çalışanları ve sitenin güvenlikleri tarafından yakalandı.
Esenyurt’ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler yakaladı VİDEO
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Dün akşam saat 18.00’da sıralarında meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan genç hırsız, sitenin güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi.