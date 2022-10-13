Gözlerine kestirdikleri araçlara tornavida yöntemi ile giren hırsızlar, kapısı açılmayan otomobillerin camlarını kırıyor. Bir gecede 9 aracın gösterge panelini çalan şahıslar her yerde aranıyor.

Hırsızların hedefi bu kez lüks otomobiller oldu...

Araç sahiplerine isyan ettiren hırsızlar, durmak bilmiyor.

Şahıslar, hedefledikleri otomobillerin hayalet ve gösterge panellerini çalarak yüklü para elde ediyorlar.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar, gözlerine kestirdikleri lüks otomobilin yanına geldi.

Arabanın ön camını kırdılar

Aracın kapısını açmak için tornavida yöntemine başvuran hırsızlar, amaçlarına ulaşamayınca arabanın sol ön camını kırarak içine girdi.

İki dakika içerisinde araçtaki gösterge panelini sökerek çıkardıkları malzemeleri, geldikleri arabaya koyarak kayıplara karıştı.





Aynı gece 9 araca dadandılar

Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen Turgay Akçelik gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Akçelik'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırmalarda şahısların aynı gece 9 farklı araçtan benzer hırsızlıklar gerçekleştirdikleri belirlendi.

İHA'nın aktarımına göre; ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlıklar anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta hırsızlar aynı gece 9 aracı soydu VİDEO



"Kapıyı açamıyorlar ve camı kırıyorlar"

Hırsızlar tarafından aracının gösterge paneli çalınan Turgay Akçelik, "Gece vakti saat 02.15 sıralarında hayalet göstergesini ve paneli sökmüşler. Ben karakola gittiğimde konuşulanlara şahit oldum. Birkaç araç daha bu şekilde hırsızlığa uğramış. Hırsızlar da yaklaşık 4 kişi. Kapının kenarını tornavida ile zorlayınca kapıyı açamıyorlar ve camı kırıyorlar. Gerçekten üzülüyorum. Şu anda 60-70 bin TL civarında bir zararımız gözüküyor. Aracımızı sanayiye getirdik. Emniyet güçleri sağ olsun. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ben de bu konuda mücadelemi sürdüreceğim." diye konuştu.

"Talep yüksek ve ikinci el olarak satıyorlar"

Sanayi esnafı Mustafa Eraslan, "Hırsızlar lüks marka araçlara giriyorlar. Bugün aracını bu sebepten sanayiye getiren ben denk gelmedim ama arkadaşım denk geldi. Her hafta aşağı yukarı duyuyorum. Özellikle bu araçlardan çalmalarının sebebi talep yüksek ve ikinci el olarak satıyorlar. Piyasada ikinci el olarak, test arabalarından söküldüğünü söyleyerek satıyorlar ve genellikle elden satmaya çalışıyorlar. Bugün yetkili bayisine gidip yaptırmak isteseniz 200 bin TL civarında maliyetiniz oluyor." dedi.