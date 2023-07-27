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İHA

3 hırsız, dün sabah 04.00 sıralarında İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi’nde geziyordu.

Hırsızlar, önce etrafı kolaçan etti, ardından elektrik direğine bağlı motosikleti gördü.

Ellerinde demir kesme makası ile sokağa gelen hırsızlar, yaklaşık 5 dakika içerisinde motosikleti çalarak, kayıplara karıştı.

Sabah uyandığında motosikletini göremeyen Ümit Yılmaz, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

Yaklaşık 300 bin TL değerindeki motosikleti bulmak için çalışma başlatıldı.

Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Başına gelenleri anlatan motosikletin sahibi Ümit Yılmaz, şöyle konuştu:

Dün gece işten geldiğimde motosikletimi elektrik direğine kilitledim. Gece saatlerinde ise motosikletli 3 şahıs, ellerinde demir kesme makası ile sokağa gelmiş. Kilidi keserek motosikletimi çalmışlar. Sabah kalktığımda motosikletimi göremeyince, polise haber verdim. Motosikletimi yaklaşık 6 ay önce almıştım ve değeri 300 bin TL civarındaydı. Motosikletimin bir an önce bulunmasını istiyorum.