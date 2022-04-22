İki hırsız, gece saatlerinde geldikleri mahallede kaldırımdan beton mantarları söküp, araca yükledi. Kayıplara karışan hırsızların rahatlığı dikkat çekti.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi’ne gece saatlerinde gelen iki hırsız, dakikalarca uğraşarak kaldırımdaki beton mantarları söktü.

Taşlarda zarar olup olmadığını da kontrol eden rahat hırsızlar, sonrasında parçaları geldikleri araca yükledi.

Sıra dışı hırsızlık anı

Etrafa bakma gereği dahi duymayan hırsızlar, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı.

Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beton mantarları yerinde görmeyen mahalle sakinlerinden Turgay Akçelik, yaşadığı şaşkınlığı İHA’ya anlattı.

Esenyurt’ta hırsızlar kaldırımdaki beton mantarları çaldı VİDEO

“Bir insan neden kaldırım taşını çalar?”

Akçelik, “Esenyurt’ta birçok hırsızlığa rastlıyoruz ama bu olaydaki gibi kaldırım taşı çalındığını ilk kez görüyorum. Sabah saatlerinde kaldırım taşlarının olmadığını görünce ne olduğunu anlayamadık. Ardından olayı güvenlik kamerasından izledik ve adeta şok olduk. Bir insan neden kaldırım taşını çalar? Esenyurt’umuzun geldiği nokta hepimizi üzüyor. Esenyurt’umuz güzel bir yer ama artık insanlar korkuyor.





“Bunun gibi bir hırsızlık başka yerde olmaz”

Birçok yerde hırsızlık olayları oluyor ama bunun gibi bir kaldırım taşı hırsızlığının Esenyurt dışında bir yerde olacağını sanmıyorum. Bu tarz şeylerle bu ilçenin anılması bizleri gerçekten üzüyor. Gerçekten ekmeğe ihtiyacı olan insanlar Esenyurt Belediyesi’nin kapısını çalsın, kaymakamlığın kapısını çalsın veya benim gibi iş adamlarına gelsin ama bu şekilde kamu malını veya insanların mallarını çalmakla olmaz.” dedi.

“Hırsızlar macera arıyor”

Hırsızların macera aradığını düşünen Akçelik, “Düşünsenize oturduğunuz, yaşadığınız yerde sabah kaldırım taşı olmadığını görüyorsunuz. Bunların parası hepimizden çıkıyor, kamuya ait bir para bu. Ben anlam veremedim ne yapmak istediğine. Yani bir insan bu kaldırım taşlarını ne yapabilir ki? Bu sonuçta bir altın değil, gümüş değil. Demek ki çalan arkadaşlar macera arıyor.” diye konuştu.