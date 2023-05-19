DHA

Bir sürücü, hırsıza engel olmak isterken ölümden döndü…

Korkunç olay İstanbul’un Esenyurt’ta yaşandı.

Pazartesi akşamı saat 22.20 sıralarında Çınar Mahallesi'ndeki fırına giden Özgür Deniz, 77 BH 024 plakalı hafif ticari aracını park etti.

Aracını çalışır vaziyette bırakan Deniz, fırına girdi.

Deniz'in aracını o şekilde gören 2 kişiden 1'i otomobili çaldı.

Sürücü, çalınan aracının kapı kolundan tuttu ancak metrelerce sürüklendi.

Hırsızı durdurmayı başaramayan Deniz, hemen polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracı çalan kişiyi yakalamak için güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Hafif ticari aracın sahibi Özgür Deniz ise, sürüklendiği sırada bacaklarından yaralandı.

Başına gelenleri anlatan Deniz, şunları söyledi:

Pazartesi akşamı saat 22.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi 1407 Sokak'taki bir fırına uğrayarak aracımı anahtarı üzerinde bırakarak 'şuradan iki ekmek alayım' dedim. O şekilde fırına girdim. Fırına girmeden önce aracımdan bir ses geldi, ona baktım. Bir şey göremeyince, fırına girdim. Tam ekmeği aldım, o arada kapının açıldığını duydum. Peşinden koştum, bağırdım ama durmadı. Kapı kolundan tuttum ama içeriden kilitledi. Sonra 200 metre kadar, caddenin başına kadar beni sürükledi. Bulunmasını istiyorum.