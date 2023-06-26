Esenyurt'ta husumetlisine saldırıp kaçtı Husumetlisini vuran Yakup Ö. isimli şahıs, ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, mermilerin şans eseri bacağını sıyırdığı bir adam ise saldırgana kızdıktan sonra şans oyunu oynamaya devam etti.

İHA

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan Ahmet D. isimli bir vatandaş, şans oyunu bayisinde arkadaşları ile sohbet ettiği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen iki şahıs, araç ile olay yerine geldi.

Yakup Ö. isimli şahıs, belinden çıkardığı silah ile Ahmet D.’ye iki el ateş etti.

Mermilerden biri husumetlisi Ahmet D.'nin bacağına isabet ederken, diğeri ise Celil Özer isimli bir vatandaşın bacağını sıyırdı.

Aracına binip kaçtı

Yaşananların ardından yaralı vatandaş dükkana sığınırken, saldırgan şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi.

O sırada mermilerden şans eseri kurtulan Özer, saldırgan şahısların peşinden giderek tepki gösterdi, ardından ise şans oyunu oynamaya devam etti.

Öte yandan silahlı saldırıda bulunan Yakup Ö. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.

"Öldürmek için değil sakat bırakmak için ateş etti"

Yaşanan silahlı saldırı anını anlatan Celil Özer şöyle devam etti;