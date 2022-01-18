Esenyurt'ta İETT otobüsü yayaya çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 GA 8530 plakalı İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri, yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise şoförü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.