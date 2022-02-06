Esenyurt'ta İETT otobüsü alevler içinde yandı

Sefer yapmak için durakta bekleyen İETT otobüsü kısa sürede alevlere teslim oldu. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, duraktaki başka bir otobüsle iki otomobil de hasar gördü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi 429 kodlu Kıraç - Avcılar Metrobüs seferlerini yapan İETT otobüslerinin son durağında yangın çıktı.

Özel Halk Otobüsü, park halinde beklediği sırada iddiaya göre motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede otobüsü tamamen sardı.

PARK HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜ ALEVLER İÇİNDE YANDI

Durakta bulunanlar diğer araçlardaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken itfaiyeye haber verildi. Yangın tüpleriyle müdahale yetersiz kalınca otobüs alevlere teslim oldu.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek tamamen söndürdü, ancak otobüs hurdaya döndü.

"HER ŞEY 3 DAKİKA İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Yangına ilk müdahale edenlerden biri olan Çetin Sayan, "Çay ocağında oturuyorduk arkadaşlar araç yanıyor diye seslendi. Biz geldiğimizde motor kısmı tutuşmuştu. Diğer araçlardan yangın tüplerini alarak kendi imkanlarımızla müdahale ettik. İmkanlar elverişsiz olduğu için araç komple yandı. Bir otobüs ve iki binek aracımız daha yangından etkilendi." diye konuştu.

"YARALI YOK OTOBÜS BOŞTU"

Durakta bulunanlardan Fırat Uçurum da her şeyin 3 dakika içinde gerçekleştiğini ifade ederek, "Motor kısmından alev aldı, şase yapmış olabilir. Üzücü bir olay, hepimize geçmiş olsun. Yaralı yok, otobüs boştu." dedi.



























