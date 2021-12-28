- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta iki aile arasında bıçaklı saldırı
Esenyurt'ta iki aile arasında bıçaklı saldırı
Savaş filmlerini aratmayan kavgada kalçasına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan şahsa, çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
- İHA
- 28.12.2021 - 09:23
İstanbul Esenyurt'ta Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşanan olayda, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.
ORTALIK SAVAŞ MEYDANINA DÖNDÜ
İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma, onlarca kişinin bıçak, tekme ve tokatla birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü.
1 KİŞİ BIÇAK DARBESİ ALDI
Yaşanan kavgada bir kişi,kalçasına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.