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    Esenyurt'ta iki aile arasında bıçaklı saldırı

    Savaş filmlerini aratmayan kavgada kalçasına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan şahsa, çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 09:23
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    Esenyurt'ta iki aile arasında bıçaklı saldırı

    İstanbul Esenyurt'ta Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşanan olayda, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

    ORTALIK SAVAŞ MEYDANINA DÖNDÜ

    İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma, onlarca kişinin bıçak, tekme ve tokatla birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü.

    1 KİŞİ BIÇAK DARBESİ ALDI

    Yaşanan kavgada bir kişi,kalçasına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Esenyurt ta iki aile arasında bıçaklı saldırı #1

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