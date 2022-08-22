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    Esenyurt'ta iki kadın arasındaki kavgaya erkekler de dahil oldu

    Aynı mahallede oturan iki kadın arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra fiziksel kavgaya döndü. Tansiyon düşmeyince olaya erkekler de dahil oldu. O anlar kaydedildi.
    • 22.08.2022 - 12:04
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    Esenyurt'ta iki kadın arasındaki kavgaya erkekler de dahil oldu

    Kadın kavgasına erkekler de girince tekme ve yumruklar havada uçuştu...

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Gülbeyaz K. ve Melike Ö. İsimli iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

    Tartışma, giderek büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

    Tüm mahalleinin izlediği kavgaya bir süre sonra erkekler de karıştı.

    Silah sıkarak kayıplara karıştı

    Tansiyonun düşmek bilmediği olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

    Gülbeyaz K. isimli kadının öfkeli akrabası Eldin E., silah sıkarak kayıplara karıştı.

    Esenyurt'ta iki kadın arasındaki kavgaya erkekler de dahil oldu VİDEO

    Hastaneye kaldırıldı

    Kurşun karşı taraftan birine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

    O anlar kaydedildi

    Polis ise çevrede inceleme başlatarak kaçan şahsı bulmak için harekete geçti.

    İHA'nın aktarımına göre; yaşanan  kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt ta iki kadın arasındaki kavgaya erkekler de dahil oldu #1

    Esenyurt ta iki kadın arasındaki kavgaya erkekler de dahil oldu #2


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