- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta iki kadın arasındaki kavgaya erkekler de dahil oldu
Esenyurt'ta iki kadın arasındaki kavgaya erkekler de dahil oldu
- 22.08.2022 - 12:04
Kadın kavgasına erkekler de girince tekme ve yumruklar havada uçuştu...
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Gülbeyaz K. ve Melike Ö. İsimli iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.
Tartışma, giderek büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.
Tüm mahalleinin izlediği kavgaya bir süre sonra erkekler de karıştı.
Silah sıkarak kayıplara karıştı
Tansiyonun düşmek bilmediği olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Gülbeyaz K. isimli kadının öfkeli akrabası Eldin E., silah sıkarak kayıplara karıştı.
Esenyurt'ta iki kadın arasındaki kavgaya erkekler de dahil oldu VİDEO
Hastaneye kaldırıldı
Kurşun karşı taraftan birine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
O anlar kaydedildi
Polis ise çevrede inceleme başlatarak kaçan şahsı bulmak için harekete geçti.
İHA'nın aktarımına göre; yaşanan kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.