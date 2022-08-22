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Esenyurt'ta iki kadın arasındaki kavgaya erkekler de dahil oldu

Esenyurt'ta iki kadın arasındaki kavgaya erkekler de dahil oldu

Aynı mahallede oturan iki kadın arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra fiziksel kavgaya döndü. Tansiyon düşmeyince olaya erkekler de dahil oldu. O anlar kaydedildi.