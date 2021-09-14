İnternetten tanıştığı adamla, Esenyurt’ta bir kafede buluşan kadın, çantasını bırakıp tuvalete gitti. Kadının çantasından para çalan adam, hesabı da ödeyip kayıplara karıştı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, 8 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde, bir kadın internet üzerinden tanıştığı bir adam ile Esenyurt Meydanı'nda bir kafede buluştu.

Kadın, çantasını masada bırakarak tuvalete gittiğinde, masada tek kalan adam çantada bulunan bir miktar parayı alarak cebine koyduktan sonra, hesabı da ödeyip kayıplara karıştı.

Yaşanan anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜLERİ ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Masaya döndüğünde çantasının kurcalandığını ve parasının yerinde olmadığını gören kadın, kafe çalışanları ile konuşarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Hırsızlık olayının açığa çıkması ile görüntüleri alan kadın, polise giderek şikayetçi oldu.

Esenyurt’ta, internetten tanıştığı kadının parasını çaldı, hesabını ödedi ViDEO

“GÜVENLİK KAMERASINDAN BAKINCA DURUMU FARK ETTİK”

Kafe çalışanlarında Furkan Özkan isimli şahıs, yaşanan hırsızlık olayını şu ifadelerle anlattı:

“Hanımefendi ve beyefendi kafeye geldi. Daha sonra hanımefendi tuvalete giderken, beyefendi benden hesabı istedi. Beyefendi o sırada hesabı ödeyip, kalkıp gidiyor. Ondan sonra hanımefendi parasının olmadığını fark etti. Bize danıştı. Biz de o sırada güvenlik kamerasından bakınca durumu fark ettik.”