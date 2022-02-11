Tadilatta olan iş merkezi çatısında malzemeler sökülürken yangın çıktı. Kısa sürede etkisini artıran yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan 4 katlı iş merkezinin çatısı alevlere teslim oldu.

Kısa sürede alevler çatının bir kısmını kaplarken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatıda hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERADA

Çatının alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"TADİLAT VARDI, MALZEMELERİ SÖKÜYORLARDI"

Yangını anlatan Güven Ağar, "Yukarıda tadilat vardı. Malzemeleri söküyorlardı. Kaynaktan dolayı yangın çıktı. Yaralı veya dumandan etkilenen yok. Yangın büyüktü çok duman vardı." dedi.

Esenyurt'ta iş merkezi çatısı alevlere teslim oldu VİDEO















