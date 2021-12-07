Esenyurt'ta işçi asansör boşluğunda ölü bulundu

Namık Kemal Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü bulunan şahsın, çalışırken düştüğü iddia ediliyor.

Esenyurt'ta Namık Kemal Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın asansör boşluğunda, hareketsiz yatan bir şahıs belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÇALIŞIRKEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Şahsın 31 yaşındaki O.V. olduğu belirlenirken, dairelerin kapılarını takarken asansör boşluğuna düştüğü iddia ediliyor.





"DÜŞTÜĞÜ GİBİ ÖLMÜŞ"

Yaşanan olay anlatan Mehmet Ali Kaya, "İşçi asansör boşluğuna düşmüş. Bunun için önlem alınması lazım. Yeni bina. Herhalde raylar falan yapılıyor. Artık çocuk dengesini mi kaybetti, ne yaptı bilmiyorum. 5 katlı bir bina. Düştüğü gibi de ölmüş." şeklinde konuştu.



