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    Esenyurt'ta işçi asansör boşluğunda ölü bulundu

    Namık Kemal Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü bulunan şahsın, çalışırken düştüğü iddia ediliyor.
    • AA
    • 07.12.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 15:11
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    Esenyurt'ta işçi asansör boşluğunda ölü bulundu

    Esenyurt'ta Namık Kemal Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın asansör boşluğunda, hareketsiz yatan bir şahıs belirlendi.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

    ÇALIŞIRKEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

    Şahsın 31 yaşındaki O.V. olduğu belirlenirken, dairelerin kapılarını takarken asansör boşluğuna düştüğü iddia ediliyor.

    Esenyurt ta işçi asansör boşluğunda ölü bulundu #1

    "DÜŞTÜĞÜ GİBİ ÖLMÜŞ"

    Yaşanan olay anlatan Mehmet Ali Kaya, "İşçi asansör boşluğuna düşmüş. Bunun için önlem alınması lazım. Yeni bina. Herhalde raylar falan yapılıyor. Artık çocuk dengesini mi kaybetti, ne yaptı bilmiyorum. 5 katlı bir bina. Düştüğü gibi de ölmüş." şeklinde konuştu.

    Esenyurt ta işçi asansör boşluğunda ölü bulundu #2

    Esenyurt ta işçi asansör boşluğunda ölü bulundu #3

    Esenyurt ta işçi asansör boşluğunda ölü bulundu #4

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