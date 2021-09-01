Kardeşinin evine girip işçilere ödenmesi için ayrılan parayı çalan hırsızları, güvenlik kamerasındaki görüntülerden sora sora bulan Sadık Güdük, şahısları polise teslim etti.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında, bir apartmanın önüne gelen 2 şüpheliden biri, Sadık Güdük'ün kardeşine ait birinci kattaki daireye girdi.

Şüpheliler, Güdük'ün inşaatında çalışan işçilerinin maaşını vermek üzere hazırladığı 11 bin lirayı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Şüphelilerin sokağa gelip apartmana girdikleri anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAPININ AÇIK OLDUĞUNU FARK ETTİ

Aynı apartmanın en üst katında yaşayan Sadık Güdük, kardeşine ait dairenin kapısını açık görünce durumdan şüphelendi.

Bir süre sonra kardeşini arayan Sadık Güdük, kardeşinin evde olmadığını öğrenince kardeşine eve gitmesini söyledi.

İNCLEMELER YAPILDI

Eve dönen kardeşi, paraların yerinde olmadığını göründe durum polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemeler ardından çalışmalara başladı.

MAHALLEYE SORDU

Diğer yandan Sadık Güdük, kamera kayıtlarını da alarak mahallesinde yaşayan vatandaşlara, şüphelileri görüp görmediklerini sormaya başladı.

Sorduğu kişilerden biri, eve giren hırsızları tanıdığını ve yaşadıkları yeri söyleyince Güdük, aldığı adresi gitti.

Esenyurt’ta, işçilerin parasını çalan hırsızları kendisi buldu VİDEO



EKİPLERE HABER VERDİ

Şüphelileri bulan Güdük, polis ekiplerine haber verdi. Polis merkezine götürülen şüphelilerin benzer suçlardan birçok kaydı olduğu öğrenildi.

“VİDEOYU GÖSTERDİM DİREKT TANDILAR”

Hırsızları sora sora kendisinin yakaladığını belirten Sadık Güdük yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Akşam parayı, sabah çalışanlarına vereceğiz diye kanepenin üzerine koyduk. Sabah kardeşim kahvaltıya gitmiş. Bizi çok iyi tanıyan birisi bunları üzerimize salıyor, bunlar da evdeki parayı alıyor kaçıyor. Dışarı çıkarken kardeşimi arayıp, evde misin diye sordum. O da ben evde değilim dedi. Eve fırladım, zaten kapı açılmıştı. Kardeşim benden önce eve geldi. Aradı, paralar yok dedi. Ertesi gün oldu. Mahallenin gençlerini topladım, bunları tanıyan kim var dedim. Videoyu gösterdim direkt tanıdılar.





“BİZ İÇERİ ATIYORUZ DEVLET GERİ BIRAKIYOR”

Nerede olduklarını sordum, burada bulunan fabrikanın alt tarafında olduğunu söylediler. Gittik baktık, ikisi de orada. Biz içeri atıyoruz, devlet geri bırakıyor.

“O PARA YENİR Mİ ALLAH AŞKINA”

Parayı çalışanlarıma verecektim. Adam öyle bir emekçi ki elinde 10 kilogramlık çekiçle akşama kadar çalışıyor. Halini bir görseniz. O para yenir mi Allah aşkına."