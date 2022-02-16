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    Esenyurt'ta işe girdiği ilk gün hırsızlık yaptı

    Bir kebapçıda moto kurye olarak işe başlayan şahıs, ikinci siparişinde motosikleti çaldı. Aynı yöntemle birçok esnafın motorunu çalan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 09:45
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    Esenyurt'ta işe girdiği ilk gün hırsızlık yaptı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir kebapçıda işe yeni başlayan genç, yaya olarak götürebileceği mesafedeki sipariş için motosiklet almak istedi.

    Fakat iş yeri yetkilisi yürüyerek gidebileceğini söyleyerek motosiklet vermedi.

    Kuryelik yapan genç, ikinci siparişte ise uzak mesafe gerekçesiyle motosikletle dağıtıma çıktı.

    'SİPARİŞE GİDİYORUM' DİYE ÇIKTI GERİ DÖNMEDİ

    Siparişten uzun bir süre geçerken, müşteri iş yerini arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine dükkan yetkilileri, GPS üzerinden motosikletin nerede olduğuna baktı. Motosikletin Esenyurt’ta olması gerekirken, Avcılar Parseller’de bir tamircide olduğu fark edildi.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Yetkili personel, tamirciye gittiğinde ise "Motosikletin sadece gevşeyen aynasını sıktık" cevabıyla karşılaştı. Bunun üzerine durum polise ihbar edildi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenyurt ta işe girdiği ilk gün hırsızlık yaptı #1

    Esenyurt ta işe girdiği ilk gün hırsızlık yaptı #2

    Esenyurt ta işe girdiği ilk gün hırsızlık yaptı #3


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