Esenyurt’ta istediği yerde indirmeyen şoföre terlikle saldırdı

Minibüste seyahat ederken durak dışında inmek isteyen yabancı uyruklu kadın yolcu, şoför indirmeyince ortalığı birbirine kattı. Kadın, sürücüye yumruk attı, terlikle darbetti.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde seyir halinde olan minibüste yabancı uyruklu bir kadın yolcu, durak dışında inmek istedi.

Minibüs şoförü, kadının isteğini reddedince ikili arasında tartışma yaşandı.

Yumruk attı

Tartışma sırasında sinirlenen kadın, minibüs şoförüne yumruk atıp araca da zarar vermeye başladı.

Neye uğradığını şaşıran sürücü, kadını minibüsten dışarı çıkardı.

Terlikle saldırdı

Öfkeli kadın bu kez de eline aldığı terlikle şoföre saldırdı.

İHA'nın haberine göre ikiliyi araçtaki diğer yolcular güçlükle ayırırken; kavga, minibüsün yoluna devam etmesi ile son buldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Minibüs şoförüne sinirlendi, terlikle saldırdı VİDEO