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Esenyurt'ta işten çıkan kadını taciz eden sapık, kapıya kadar geldi

Esenyurt'ta işten çıkan kadını taciz eden sapık, kapıya kadar geldi

İşten dönen kadını evine kadar takip ederek kapısında sözlü tacizde bulunan şahıs, kadının binaya girmesiyle kayboldu. Şahsın kadına "Beni de içeri al, ben de gelmek isterim." dediği belirtildi.