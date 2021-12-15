Euro
16.5615
2.15%
Dolar
14.6943
2.07%
Altın
837.83
2.22%
Borsa
2.172
0.65%
Bitcoin
714.948
4.43%
BTXN Coin
40.94
-3.82%
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Esenyurt'ta işten çıkan kadını taciz eden sapık, kapıya kadar geldi

    İşten dönen kadını evine kadar takip ederek kapısında sözlü tacizde bulunan şahıs, kadının binaya girmesiyle kayboldu. Şahsın kadına "Beni de içeri al, ben de gelmek isterim." dediği belirtildi.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta işten çıkan kadını taciz eden sapık, kapıya kadar geldi

    Dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde işten çıkarak evine giden Emine D.’yi, tanımadığı bir şahıs takip etmeye başladı.

    Hızlı adımlarla yaşadığı apartmana gelen kadın, bina kapısının önünde durarak zile bastı.

    "BENİ DE İÇERİ ALIR MISIN, BEN DE GELMEK İSTERİM"

    Kapının açılmasını beklerken korku dolu anlar yaşayan kadının arkasından gelen gözü dönmüş şahıs, “Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim” diyerek sözlü tacizde bulundu.

    Esenyurt ta işten çıkan kadını taciz eden sapık, kapıya kadar geldi #1

    TACİZCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Bina kapısının açılması ile kadın hızlıca içeriye girip kapıyı kapatırken, tacizci şahıs koşarak kaçmaya başladı. Mağdur kadın, olayın ardından karakola giderek tacizciden şikayetçi oldu.

    Esenyurt ta işten çıkan kadını taciz eden sapık, kapıya kadar geldi #2

    TACİZ ANLARI KAMERADA

    Polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o taciz anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir