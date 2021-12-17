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    Esenyurt'ta işten dönen kadını taciz eden sapık yakalandı

    İşten dönen kadını evine kadar takip ederek kapının önünde kendisinin de içeri girmek istediğini söyleyen İ.İ., polis ekiplerinin 48 saatlik çalışmasıyla gözaltına alındı.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 09:05
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    Esenyurt'ta işten dönen kadını taciz eden sapık yakalandı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Balıkyolu Mahallesi'nde işten eve dönen Emine D., bir şahıs tarafından evine kadar takip edilmişti.

    Emine D. tam binaya girecekken şahıs, “Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim” diyerek sözlü tacizde bulunmuştu.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Kapının açılması ile kadın hızlıca içeriye girip kapıyı kapatırken, tacizci şahıs kayıplara karışmıştı. Mağdur kadın olayın ardından ise karakola giderek tacizciden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    28 KAMERA KAYDI İNCELENDİ

    Geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta bir asansörde yaşanan taciz olayını çözen özel ekip, bu olayında üstüne giderek kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 48 saat boyunca aralıksız, 28 kamera kaydı izleyerek şüphelinin izini sürdü.

    Esenyurt ta işten dönen kadını taciz eden sapık yakalandı #1

    EVİNDE YAKALANDI

    Eve gidiş güzergahı belirlenen şüphelinin akşam eve girdiği esnada yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.İ’nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Ayrıca, 19 yaşında olduğu belirlenen İ.İ.’nin suçunu kabul ederek pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

    Esenyurt ta işten dönen kadını taciz eden sapık yakalandı #2

    Esenyurt ta işten dönen kadını taciz eden sapık yakalandı #3

    Esenyurt ta işten dönen kadını taciz eden sapık yakalandı #4

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