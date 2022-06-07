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    Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 2 bin 916'sı yakalandı

    Düzensiz göçün engellenmesi sebebiyle gerçekleşen denetimler sonucunda son 1 haftada 2 bin 103 kişi yakalanırken, sınır dışı işlemini bekleyen toplamda 2 bin 916 kişinin olduğu belirtildi.
    • 07.06.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 17:23
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    Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 2 bin 916'sı yakalandı

    Kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor.

    İstanbul Valiliği, bu kapsamda son bir haftada yakalanan kaçak göçmen sayısını açıkladı.

    "1 Ocak- 31 Mayıs tarihlerinde 813 göçmen yakalandı"

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler devam etmektedir. Esenyurt'ta 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir." ifadeleri kullandıldı.

    Bir haftada 2 bin 103'ü yakalandı

    31 Mayıs-7 Haziran  tarihleri arasında yapılan denetimlerle de ilgili bilgi verilen açıklamada, "944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere, toplam 2 bin 103 düzensiz göçmen, kolluk birimlerimizce sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Bugün itibariyle yılbaşından beri Esenyurt ilçemizden Geri Gönderme Merkezine teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 2 bin 916 olmuştur." denildi.

     


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