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    Esenyurt’ta kaçak göçmen operasyonu

    İhbar üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, minibüsle getirildikleri bölgede ağaçlık alana gizlenen 14 göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 13:42
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    Esenyurt’ta kaçak göçmen operasyonu

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu Koza Mahallesi mevkisinde bir minibüsten kaçak göçmenlerin indirilerek ağaçlık alana saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Olay yerine gittiklerinde minibüsü boş gören ekipler çevrede inceleme başlattı.

    14 GÖÇMEN YAKALANDI

    İnceleme sonucunda ağaçlık bölgede olduğu tespit edin 10 Eritre ve 4 Pakistan uyruklu göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Serkan Ö. ile Ayhan K. yakalandı.

    Esenyurt’ta kaçak göçmen operasyonu ViDEO

    2 KAÇAKÇIYA GÖZALTI

    Göçmenler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, Serkan Ö. ve Ayhan K. ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

    Esenyurt’ta kaçak göçmen operasyonu #1

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