İhbar üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, minibüsle getirildikleri bölgede ağaçlık alana gizlenen 14 göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu Koza Mahallesi mevkisinde bir minibüsten kaçak göçmenlerin indirilerek ağaçlık alana saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine gittiklerinde minibüsü boş gören ekipler çevrede inceleme başlattı.

14 GÖÇMEN YAKALANDI

İnceleme sonucunda ağaçlık bölgede olduğu tespit edin 10 Eritre ve 4 Pakistan uyruklu göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Serkan Ö. ile Ayhan K. yakalandı.

Esenyurt’ta kaçak göçmen operasyonu ViDEO

2 KAÇAKÇIYA GÖZALTI

Göçmenler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, Serkan Ö. ve Ayhan K. ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.