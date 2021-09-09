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Esenyurt’ta kaçak muayenehaneye baskın
İzin belgesi ya da ruhsatı olmayan kaçak muayenehaneye baskın yapıldı. Birçok tıbbi malzeme ve ilaca el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 09.09.2021 - 12:16
- Güncelleme : 09.09.2021 - 12:18
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kaçak muayenehane işletildiği bilgisi alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.
Gelen ihbarların değerlendirilmesi ile kaçak muayenehanenin, Bağlarçeşme Mahallesi 1214 Sokak üzerinde yer alan bir apartman dairesinde işletildiği tespit edildi.
Polis ekipleri, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ve zabıta görevlileri ile daireye baskın yaptı.
ELE GEÇİRİLENLER
İzin belgesi ya da ruhsatı bulunmayan kaçak muayenehanede çok sayıda tıbbi malzeme, ilaçlar ve muayene sedyesi olduğu gördü.
Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye baskın VİDEO
MALZEMELERE EL KONULDU
Muayenehanedeki malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 kişi ifadesi alınmak üzere Esenyurt Polis Merkezi’ne götürüldü.