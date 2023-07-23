Esenyurt'ta kadını döven maganda çevredekileri de tehdit etti İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde sürükleyerek araca bindiren maganda, engel olmak isteyenlere de küfürler yağdırarak tehditler savurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi korku dolu anlara sahne oldu. Yol ortasında bir kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayılttı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Çevredekileri tehdit etti Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başladı. “Yarın sabah sizin için geleceğim” diyerek tehditler savuran şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirdi. O anlar kamerada Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.