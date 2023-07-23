İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi korku dolu anlara sahne oldu.
Yol ortasında bir kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayılttı.
Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi.
Çevredekileri tehdit etti
Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başladı.
“Yarın sabah sizin için geleceğim” diyerek tehditler savuran şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirdi.
O anlar kamerada
Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.