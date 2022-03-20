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    Esenyurt'ta kadınları hedef alan kapkaç çetesi yakalandı

    Kadınları hedef alarak cep telefonlarını kapkaç yöntemi ile çaldıkları tespit edildikten sonra yakalanan 3 çete üyesinden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 20.03.2022 - 10:36
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    Esenyurt'ta kadınları hedef alan kapkaç çetesi yakalandı

    İstanbul Esenyurt'ta Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan otobüs durağında bekleyen kadının cep telefonu, bir kişi tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı.

    Telefonu çalan şüpheli, kendisini bekleyen otomobile binip arkadaşlarıyla olay yerinden uzaklaştı. Olayın şokunu atlatan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

     

    GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİLER

    Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapkaççının 2 gün önce de aynı yöntemle hırsızlık yapan A.G. olduğunu belirledi.

    Güvenlik kamera kayıtlarında tespit edilen görüntülerinde, durakta bekleyen kadının elindeki telefonu alıp koşarak uzaklaştıkları görülüyor.

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    3 KAPKAÇÇI YAKALANDI

    Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, A.G.'yi kapkaç olayının yaşandığı sokakta yakaladı.

    İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen A.G., suçunu itiraf etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Y.G. ve B.Y., farklı adreslerde cep telefonlarıyla beraber yakalandı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    İki kapkaç olayının şüphelilerin de aynı kişiler olduğu belirlenirken, çalınan telefonlar da mağdurlara teslim edildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Y.G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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