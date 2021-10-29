Esenyurt’ta kağıt fabrikasında yangın

Esenyurt'ta 2 katlı kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye'nin müdahalesi sürüyor.

Saat 23.15 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde bulunan 2 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı.

BİR KİŞİ MAHSUR KALDI

İçeride bir kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Alev alev yanan fabrikadaki dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.