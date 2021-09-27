Haberler

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta kahvaltı masasında silahlı kavga: 2 yaralı

Esenyurt'ta kahvaltı masasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kahvaltı için pastaneye gelen arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Silahını çeken şahıslardan biri, iki arkadaşını vurarak kayıplara karıştı.