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    Esenyurt'ta kahvaltı masasında silahlı kavga: 2 yaralı

    Kahvaltı için pastaneye gelen arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Silahını çeken şahıslardan biri, iki arkadaşını vurarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 12:05
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    Esenyurt'ta kahvaltı masasında silahlı kavga: 2 yaralı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi’ndeki pastaneye kahvaltı yapmak için gelen bir grup arkadaş arasında tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

    Gruptaki şahıslardan biri, yanındaki silahıyla Ö.V. ve S.Ö. isimli arkadaşını vurdu. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

    Esenyurt ta kahvaltı masasında silahlı kavga: 2 yaralı #1

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