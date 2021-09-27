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- Esenyurt'ta kahvaltı masasında silahlı kavga: 2 yaralı
Esenyurt'ta kahvaltı masasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kahvaltı için pastaneye gelen arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Silahını çeken şahıslardan biri, iki arkadaşını vurarak kayıplara karıştı.
- İHA
- 27.09.2021 - 11:57
- Güncelleme : 27.09.2021 - 12:05
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi’ndeki pastaneye kahvaltı yapmak için gelen bir grup arkadaş arasında tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI
Gruptaki şahıslardan biri, yanındaki silahıyla Ö.V. ve S.Ö. isimli arkadaşını vurdu. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.