Bir dükkanın önündeki kaldırımda oturan gençlerin üzerine, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde kaldırım kenarında oturan gençlere, bir anda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edildi.

Gençler, üzerlerine gelen kurşunlardan kendilerini korumak için etrafa koşuşturdu. Ateş eden kişi ya da kişiler, olayın ardından araçları ile kayıplara karıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

“GENÇLER KAPININ ÖNÜNDE OTURURKEN ATEŞ AÇILMIŞ”

Yaşanan olayla ilgili konuşan çevre sakinlerinden İbrahim Eroğlu, "Biz dükkanı kapattıktan sonra gençler kapının önünde otururken onlara karşı ateş açılmış. Biz burada güvenlik kamerasından izledik. Gençlerin burada oturmasından rahatsız oluyorduk." dedi.

Esenyurt’ta, kaldırımda oturan gençlere ateş açıldı ViDEO

Durum hakkında konuşan Ahmet İlidi ise, "Dükkanımı kapattıktan hemen sonra bana, ateş edilme olduğu ile ilgili bir haber geldi. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Güvenlik kamerasında da zaten belli oluyor. Gençlerin şikayetçi olup olmadığını bilmiyorum.’’ şeklinde konuştu.